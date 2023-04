Domenica il Giro delle Fiandre: gli italiani sono outsider

Sono tanti i pretendenti domenica alla vittoria nella seconda classica monumento della stagione, il Giro delle Fiandre. Mathieu Van der Poel corre per il tris, con Wout Van Aert e Tadej Pogacar che saranno gli sfidanti principali. Come di consueto, lungo i muri in pavè sono attesi fiumi di persone ad applaudire non solo i “tre tenori”, ma anche i possibili outsider che potrebbero inserirsi nella battaglia finale, in particolare i francesi Christophe Laporte e Valentin Madouas. L’Italia, orfana di Bettiol e Ganna, punterà su Davide Ballerini, apparso in buona forma nelle ultime gare. Tra le donne fari puntati su Lotte Kopecky, la belga che che vuole bissare il successo dello scorso anno, ma la concorrenza azzurra è molto forte: Elisa Longo Borghini, Marta Bastianelli ed Elisa Balsamo cercheranno di restare davanti in un finale identico a quello del percorso maschile, con l’Oude Kwaremont e il Paterberg posti prima del traguardo.

GIRO DELLE FIANDRE (273 km)

Partenza: Bruges ore 10. Arrivo: Oudenaarde ore 17:15 circa.

Favoriti: Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert, Tadej Pogacar.

Principali italiani al via: Davide Ballerini, Matteo Trentin, Andrea Pasqualon. Carlo Gugliotta