Teresanna Pugliese si sposa: «Farò uno show con tanti artisti napoletani»

Ultimo aggiornamento: 21:18

“Sarà una festa ma non la classica festa dove si sta gran parte del tempo a tavola a mangiare e aspettare tra una portata e l’altra. Non ho puntato sul cibo ma sull’intrattenimento”, l’ex tronistaracconta i particolari del suo matrimonio con Giovanni Gentile, che si terrà il 27 settembre a Caserta.Le sue però non saranno le tipiche nozze: “Sarà uno show con diversi artisti, partenopei ovviamente – ha fatto sapere al Magazine di Uomini e donne - Ho scelto una location che si presta per la circostanza e dove potremo festeggiare fino a notte fonda. Ho pensato a un menù con tipici piatti napoletani. Anche le bomboniere saranno di fattura e tradizione napoletana, ma vedo la serata come un divertimento, uno spettacolo, un matrimonio-evento, diverso dal comune. Il mio umore in questi giorni è ballerino: a tratti ho l’ansia, a tratti non realizzo cosa stia succedendo. E’ tutto bello e importante”.Il vestito non è ancora pronto: “Non ho ancora il vestito, ci ho pensato in ritardo. Non l’ho ancora provato, l’ho disegnato io e me lo sono fatto fare da Marinella Spose, un’antica sartoria. Ho voluto scegliere tutto io, dal primo all’ultimo bottone. Sarà una sorpresa… sia il colore che la forma”.