Maria Grazia Cucinotta: «Il pubblico va sempre rispettato». E si commuove per la dedica del fratello

“Il pubblico è quello che passa il suo tempo e condivide la sua vita insieme a te e quindi va rispettato al 100%”. Lo ha detto Maria Grazia Cucinotta che, a Storie Italiane su Rai1 insieme a Eleonora Daniele, ha fatto un bilancio dei suoi primi 50 anni. La Cucinotta ha spiegato che “festeggiare i 50 anni è stato un nuovo punto di partenza: inizia una nuova fase della mia vita, in cui ho molta più esperienza, so le persone che mi vogliono bene e di cui mi posso fidare, e questa è una grande fortuna”.



Tra i ricordi dei compagni di scuola della sua Messina e un toccante video messaggio del fratello, la Cucinotta ha ripercorso alcuni momenti fondamentali della sua vita privata e professionale. “È bello crescere insieme e soprattutto vivere questa vita, perché puoi avere tutto il successo del mondo ma se non hai le persone vere intorno a te sei sola”, ha sottolineato la bella attrice siciliana, visibilmente commossa all’ingresso in studio del marito, l’imprenditore Giulio Violati. “Quest’anno al 7 ottobre saranno 23 anni di matrimonio e 24 che stiamo insieme – ha aggiunto – ci siamo conosciuti a un capodanno, abbiamo discusso subito perché mi stava antipatico - racconta - dopodiché…” Un pensiero di gratitudine, infine, per il fratello: “Mi ha fatto un po’ anche da papà, quando io ho lasciato Messina lui è venuto a Brescia e sono riuscita a lavorare grazie a lui – ha detto – . È stato un po’ il mio angelo. Mi accompagnava, mi proteggeva”.

