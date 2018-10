Fabrizio Corona, le frecciate di Marcuzzi e Savino: «Noi dalla parte di Ilary Blasi. Lui colleziona reati»

Ieri sera è andato in onda Le Iene Show, al martedì anziché al mercoledì, e nel corso della trasmissione non sono mancate le frecciatine a Fabrizio Corona, da parte di Nicola Savino e Alessia Marcuzzi: tutto è partito dal racconto della lite tra Corona e Ilary Blasi, ex conduttrice per parecchie stagioni de Le Iene, durante la puntata di lunedì scorso del Grande Fratello Vip.

E Savino, la Marcuzzi e la Gialappa's non hanno deluso: «Io ero assopito e mi ha svegliato questo che urlava, chi era?», «Era Corona!», l’esordio della Gialappa’s. «È entrato per far pace con una delle due Donatella», «pensa se era entrato a far guerra…», insistono. «Noi conosciamo Ilary e sappiamo da che parte stare», dice Savino. «Cioè con Corona?», risponde la Gialappa’s.



«Bisogna capirlo, Corona è nervoso, sta collezionando tutti i tipi di reati, gli manca solo l’abigeato, il furto di bestiame», scherza Savino riferendosi alle passate condanne di Corona per una lunga serie di reati. «Fabrizio stai calmo, rischi di rovinarti la reputazione», insiste la Gialappa’s con sarcasmo. E dopo il ‘caciottaro’ detto da Ilary, i due conduttori scherzano con una caciotta con la foto di Corona incollata. «Ma si mette in frigo o nel controsoffitto?» chiede la Gialappa’s. Da Corona, finora, nessuna reazione.

