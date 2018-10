Corona, il giallo delle frasi contro Totti e Ilary Blasi: «Non svegliare il can che dorme... Presto la verità»

Fa ancora discutere la clamorosa lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi in tv al Grande Fratello Vip. «Non svegliare il can che dorme... Presto la verità», scrive l'ex paparazzo in una misteriosa storia di Instagram. A corredo delle sue parole c'è la foto del nuovo libro di Francesco Totti, "Un Capitano", scritto con il giornalista Paolo Condò.

Corona, dopo essere stato protagonista della lite con Ilary Blasi in televisione al Grande Fratello Vip ( ecco il super cachet ), continua a fare allusioni su questa vicenda. Nelle altre storie spesso fa vedere foto di caciotte, dopo essere stata definito caciottaro dalla conduttrice del GF, nonché moglie di Totti.

Chissà cosa starà ideando Corona per "vendicarsi" delle parole di Ilary? Tra i due la tensione resta altissima: durante la diretta tv nella Casa la Blasi ha rinfacciato all'ex re dei Paparazzi la vecchia vicenda di Flavio Vento e dell'ipotetico tradimento pre matrimoniale del Pupone. E alla fine della trasmissione Corona avrebbe sfogato la sua rabbia distruggendo il camerino di Mediaset.



