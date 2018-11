Vieni da Me, Yvonne Sciò rivela: «Dieci anni fai litigai con Naomi, le ho solo prese»

Yvonne Sciò conferma di “averle prese” da Naomi Campbell. L’attrice e regista, già fra le ragazze di “Non è la Rai” è ormai nota anche all’estero, vive a Los Angeles, e circa dieci anni fa ha raccontato di aver avuto un alterco con la top model Naomi Campbell, soprannominata al tempo la Venere Nera: “Le ho solo prese - ha rivelato - Me le ha date di santa ragione”.



Yvonne infatti, ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me” su Rai Uno, ha confessato che nel litigio ha avuto la peggio: “No, non mi sono menata… Le ho solo prese! Non so perché, devo aver detto qualcosa che le ha dato fastidio e me le ha date di santa ragione!”.

Il motivo della baruffa sarebbero le differenti visioni di vita: “Si è arrabbiata quando le ho detto che mi sarei sposata (con il produttore Stefano Dammicco), che una donna deve chiudere i cerchi, fare i figli, avere una casa, una famiglia, i cani, i fiori, le cose…”.

Adesso per fortuna il rapporto sembra essere migliorato: “Per fortuna adesso si è un po’ calmata

Ultimo aggiornamento: 20:28

