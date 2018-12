Audrey Hepburn, la sua vita diventerà una fiction tratta da un soggetto del figlio Luca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vita di Audrey Hepburn diventa una fiction. La Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli sta sviluppando infatti una serie sulla vita dell’attrice, tratta da un soggetto del figlio, Luca Dotti, con Luigi Spinola.Nello scrivere il bestseller del NYT “Audrey At Home”, Luca e Luigi hanno esplorato la reale personalità di Audrey e hanno scoperto che dietro alla musa, alla madre e alla figura dedita alle cause umanitarie c’è sempre stata semplicemente una ragazza che non ha mai smesso di essere stupita dal dono della vita. Per sviluppare la serie, Luca intraprenderà un’ampia ricerca storica sugli anni formativi di sua madre. L’inizio della produzione è previsto per il 2020.