Stasera in tv, oggi venerdì 3 dicembre su La 5 «Colazione da Tiffany»: curiosità e trama del film con Audrey Hepburn

Stasera in tv, venerdì 3 dicembre, andrà in onda su La 5 alle 21:10 il film «Colazione da Tiffany» del 1961. Ottavo lungometraggio diretto dal regista statunitense Blake Edwards. Tra i protagonisti George Peppard, Audrey Hepburn e Mickey Rooney.

Film doppio Oscar (miglior colonna sonora e miglior canzone, “Moon River” interpretata proprio da Audrey Hepburn) nel 1962 tratto dall'omonimo romanzo del 1958 dello scrittore Truman Capote.

La trama

La bella Holly, interpretata da Audrey Hepburn, donna decisa e fascinosa, che ha saputo fare del suo aspetto un'assicurazione sulla vita, nonostante la provenienza da una famiglia povera si è abituata velocemente al lusso e alla comodità. L’incontro con uno scrittore tutt'altro che benestante e in cerca d’ispirazione, saprà, però, fare breccia nel suo cuore riportandola a vivere emozioni e sentimenti ormai sopiti.

Curiosità

La gioielleria Tiffany & Co. aprì di domenica per la prima volta nella sua storia, per permettere le riprese del film la mattina del 2 ottobre 1960, per non creare problemi a causa del corteo di Nikita Sergeevič Chruščёv che sarebbe passato poco dopo le riprese.

Le riprese, vennero effettuate a New York per le scene esterne, mentre quelle interne furono girate ai Paramount Studios di Los Angeles e terminarono il 3 febbraio 1961. Il film uscì il 5 ottobre 1961 negli Stati Uniti e incassò oltre 8 milioni di dollari, a fronte di un budget di 2,5 milioni. In Italia uscì nell'anteprima nazionale a Roma a novembre; mentre il 20 gennaio 1962 uscì in ampia distribuzione su tutto il territorio.

