Amelia cinema: omaggio a Truman Capote, occhio critico sul Novecento

AMELIA Oltre il Visibile omaggia Truman Capote. La rassegna cinematografica di questo fine settimana, 13, 14 e 15 ottobre, è incentrata su una delle figure più rappresentative, originali e controverse della scena intellettuale e mondana americana tra gli anni Sessanta e Settanta.



«Capote - dicono dall'associazione - è stato fonte di ispirazione per importanti titoli cinematografici e collaboratore diretto di alcuni film insoliti e profondamente suggestivi. Questa iniziativa a lui dedicata è pensata in occasione dell’uscita del libro di Alberto Fabi, che presenterà domenica 15 ottobre il suo caleidoscopico romanzo d’esordio "Nella testa di Luca" (Dei Merangoli Edizioni 2022)».

Programma

Amelia (TR)

Sala comunale Boccarini

(P.zza Augusto Vera, 10)



Venerdì 13 ottobre - ore 21.00

Colazione da Tiffany

Regia di Blake Edwards

USA, 1961, 115’ - v.o.sott.it. - Versione restaurata



Presentazione a cura di Attilio Faroppa Audrino, artista

Holly è una provinciale molto sofisticata che vive a New York. Paul è un giovane scrittore protetto da un'amante più anziana di lui. Si conoscono, diventano amici, e poi qualcosa di più.



1962 - Premio Oscar: Miglior colonna sonora a Henry Mancini; Miglior canzone (Moon River) a Henry Mancini e Johnny Mercer. 1962 - David di Donatello: Miglior attrice straniera a Audrey Hepburn.

Sabato 14 ottobre - ore 21.00

Invito a cena con delitto

Regia di Robert Moore

USA, 1976, 94’ - v.o.sott.it.

Un eccentrico milionario sfida i più grandi detective del mondo all'interno della sua villa: devono scoprire chi è l'assassino che li sta decimando uno dopo l'altro.

Oltre a valersi di un ricco cast di fama internazionale, l'opera vede la partecipazione straordinaria anche dello scrittore Truman Capote, nella sua unica vera interpretazione cinematografica.



Golden Globe 1977: Nomination al miglior attore debuttante (Truman Capote)

Domenica 15 ottobre - ore 17.30

Presentazione del libro

"Nella testa di Luca" di Alberto Fabi

(Dei Merangoli Editrice, 2022)

Può la mancanza di 24 fogli bianchi per stampante generare il caos fisico e mentale? Luca, dopo aver pubblicato con una piccola casa editrice due libri acclamati dalla critica e dal pubblico, accetta l'offerta di un editore famoso a livello internazionale.

Ma il concatenarsi di imponderabili eventi provoca disastri e misfatti sul piano lavorativo e sentimentale. Una mattina di primavera, nei vicoli di Trastevere, Luca vede apparire davanti a sé Truman Capote che, in un susseguirsi di improbabili incontri notturni, amori surreali, tragicomiche corse sul motorino e padellate in testa, si autoeleggerà a suo mentore, diventando molto più di una grottesca proiezione della sua mente.

A seguire - ore 18.00

Truman Capote: a sangue freddo

Regia di Bennett Miller

USA, 2005, 98’ - v.o.sott.it.



Dopo aver letto dell'assassinio di una famiglia in Kansas, Truman Capote si reca sul luogo della strage con la scrittrice e amica Harper Lee per trovare ispirazione per la stesura di un nuovo libro.



Grazie a questo film Philip Seymour Hoffman vinse l'Oscar al miglior attore nel 2006.