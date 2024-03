La Gioconda, Audrey Hepburn e Leonardo DiCaprio cantano con l'Intelligenza Artificiale

Domenica 3 Marzo 2024, 13:22

Immagini che prendono vita e icone del cinema come Audrey Hepburn e Leonardo DiCaprio trasformate in cantanti. E' arrivato il momento anche per Alibaba, il colosso dell'e-commerce originario della Cina, di sbarcare nel mondo dell'Intelligenza Artificiale con EMO. Questo innovativo modello è in grado di dare movimento a fotografie statiche, infondendo vita in maniera realistica, e addirittura di dotare di voce cantante Audrey Hepburn, tutto ciò a partire da un'unica foto.