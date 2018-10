"Terramia", lo spettacolo multimediale al Teatro Vascello di Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È un evento speciale quello che andrà in scena Lunedì 1 e Martedì 2 Ottobre aldi Roma, prima del debutto a New York presso il La MaMa Theatre della compagnia Ondadurto Teatro, che porteràoltreoceano lo spettacolo, con i grandi macchinari scenici che hanno contraddistinto un teatro urbano dallo stile inconfondibile, orgoglio italiano sui palcoscenici e per le strade del mondo.TERRAMIA è un'opera multimediale originale, che parla a un pubblico internazionale ed eterogeneo attraverso l'utilizzo di linguaggi scenici contemporanei che danno vita ad una feroce indagine sull'assenza di identità.Immerso in una società senza tempo, lo spettatore rivaluta la sua conoscenza dell'essere umano, attraverso gli occhi una androide che scopre la quotidianità dei personaggi osservando le loro storie di vita rese attraverso mirabolanti quadri mobili, il tutto con un tratto comune che è l'incedere e il progredire dellosmarrimento contemporaneo e della solitudine che ci scopre in un'identità sempre meno salda.Si susseguono le storie dei protagonisti, frammenti di vita reale raccontati in ambienti surreali e postmoderni, conlinguaggi ironici e grotteschi. TERRAMIA diviene così un possibile futuro che è lo specchio del nostro presente. Così l'androide (gli spettatori), incontra e si scontra con una giovane pronta a tutto per la sua immagine esteriore, oppure riconoscono un reduce di guerra atterrito dalla paura di ciò che ha conosciuto, passando per un influencer a caccia di like, servo della popolarità raggiunta attraverso i consigli di improbabili vallette, e molto altro ancora. Gli uomini e le donne di un presente sempre meno presente a se stesso, che crea solo manichini capaci solo di eseguire e sempre meno di pensare e di emozionarsi per un cuore che batte.Un turbine di vite una equidistante dall'altra eppure tutte sullo stesso piano, grazie anche all'impianto scenografico ed alle macchine teatrali che creano, modificano e stravolgono la scena, dando vita ad un unico piano sequenza in cui lo spazio stesso diviene elemento pulsante e drammatico.