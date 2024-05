Come è umano lui, stasera il film su Paolo Villaggio: l'amicizia con De André, l'amore della moglie e l'incontro con Costanzo. Cast e dove è stato girato

Paolo Villaggio torna protagonista in tv con un film a lui dedicato. Stasera in tv, su Rai 1 alle 21.30 andrà in onda “Come è umano lui”, il film di Luca Manfredi con Enzo Paci che veste i panni dell'attore genovese da giovane. Siamo negli anni 60 a Genova e il film ripercorre la vita dell'attore prima del successo. Una produzione fedele che il regista ha fatto assieme alla famiglia di Villaggio (la moglie e i figli, Elisabetta e Pierfrancesco).