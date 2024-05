Trebiciani ricorda Agostino Di Bartolomei: «Era un campione e molto altro»

Al bar per tutti è ancora il “mister”. Lo salutano così i clienti affezionati che con lui condividono al mattino cappuccino e cornetto. Segno che Tonino - al secolo Antonio - Trebiciani ha lasciato il segno non solo nei cuori giallorossi, ma in tutti quelli che amano il calcio. Classe 1938, una vita per il pallone e una vocazione: quella per la panchina fino a diventare allenatore della Roma, sostituendo il “Mago” Helenio Herrera nelle ultime sei gare del campionato 1972-1973, per poi diventare il secondo di Nils Liedholm. Ma è come titolare della panchina della Roma che dà una svolta alla carriera di grandi campioni. Portò in giallorosso un “certo” Bruno Conti e spostò un giovane Claudio Ranieri da attaccante a terzino: «Era molto alto, agile e massiccio. Un fisico non adatto per un centravanti, per questo gli dissi di giocare dietro».

Ma Trebiciani ha avuto soprattutto il grande merito di far esordire nella massima serie Agostino Di Bartolomei. Il grande “Ago” di cui in questi giorni ricorre il trentesimo anniversario della morte (nello stesso giorno di quella finale di Coppa Campioni contro il Liverpool allo stadio Olimpico, ma dieci anni dopo). «Lo notai dagli Allievi regionali e fece subito parte di quella mitica e gloriosa Primavera - racconta l’86enne Trebiciani che ancora oggi, statistiche alla mano, con tre campionati nazionali e due Coppe Italia conquistate resta l'allenatore più titolato nel Campionato Primavera italiano - appena avuta l’occasione gli ho dato la possibilità di giocare. Ricordo ancora quel giorno, come se fosse oggi». 22 aprile 1973.

Stadio San Siro: «Si, andammo a Milano a giocare contro l’Inter, Di Bartolomei era ancora minorenne. Lo buttai in campo perché un fuoriclasse si riconosce subito. Lui era un predestinato. Un fuoriclasse in tutto: in campo e fuori. Aveva carattere. Un vero capitano. Un dominatore».

«Il “mio” Ago aveva talento da vendere - continua Trebiciani - in campo metteva tutto sé stesso: cuore, testa e polmoni. Una grinta che non ho visto quasi in nessun altro». «Di Bartolomei manca tanto. Aveva qualità che non è facile, soprattutto oggi, trovare in un calciatore. Aveva carisma, visione tattica e continuità di rendimento. Ma quello che molti non sanno è che era una persona generosa e molto altruista. La sua storia è un dolore continuo». Trebiciani ricorda anche le emozioni dello Stadio Olimpico: «Io presi la guida della prima squadra dopo l’esonero di Helenio Herrera. Il “Mago” era considerato il più grande allenatore al mondo. Quando andò via, toccò a me. Ci salvammo con sei partite. Ma l’emozione provata mentre percorrevo quei pochi metri che dagli spogliatoi mi portavano alla panchina non la potrò mai dimenticare. L’Olimpico era una bolgia. In sei partite, feci quattro pareggi e due sconfitte. Ma ci salvammo. In ufficio vennero tanti giornalisti a intervistarmi, il primo fu Gianni Minà».

Già perché mister Trebiciani non ha mai lasciato durante la sua carriera di allenatore quello che era il suo lavoro di impiegato dell’Inail: «Rifiutai anche un incarico importante con Francesco Scoglio che mi voleva alla Reggina - ribadisce Trebiciani - perché io non ho avuto mai il coraggio di abbandonare il mio impiego. Ho fatto una vita bellissima, come se mi fossi fatto un vestito su misura». E poi il secondo di allenatori “leggenda”. Non solo Herrera, ma anche Scopigno e, appunto, Liedholm: «Scopigno era persona istruita ma particolare, da lui passai a Liedholm. Uomo educato, spiritoso, che aveva un bel contatto con i giocatori. Poi Herrera, dicevamo che però scartò Bruno Conti. Lo mise da parte tre o quattro volte, credo per il fisico. Io, appena presi la Roma, l’ho voluto titolare». La storia poi la conosciamo. E così Trebiciani ha fatto diventare “grande” quel calcio romantico.