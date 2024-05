Obesità infantile: un open day gratuito per contrastare il fenomeno

L’obesità in ambito infantile è una delle sfide sanitarie globali più urgenti e necessita di un cambiamento repentino per poter scongiurare gravi complicanze alle generazioni future. "OKkio alla Salute", a seguito di un’indagine effettuata nel 2023, ha evidenziato numeri preoccupanti da tenere assolutamente sott'occhio.



Dai dati emerge che in Italia i bambini e le bambine in sovrappeso di età intorno agli 8-9 anni sono ben il 19%. Nel 9,8% dei casi, si ha una situazione di obesità già confermata, mentre il 2,6% ha già sviluppato la malattia in modo grave. Risultati che sottolineano con forza la necessità di un intervento rapido per prevenire patologie correlate all’obesità infantile e promuovere al meglio uno stile di vita più sano, da far rientrare nella quotidianità delle famiglie italiane.



Stato ponderale e stili di vita dei bambini

L’indagine mostra come abitudini alimentari scorrette, la sedentarietà e il troppo tempo trascorso davanti agli schermi siano fattori chiave per l’obesità infantile. Si tratta di stili di vita che necessitano di accorgimenti e correzioni urgenti. Protratti nel tempo, questi comportamenti scorretti possono, infatti, portare a complicanze quali diabete di tipo 2 e problemi cardiovascolari già in giovane età.



I dati restano estremamente preoccupanti e necessitano di un'azione immediata con interventi che puntino a educare prima le famiglie circa l’importanza di una dieta equilibrata e di quanto l’attività fisica possa essere un efficace mezzo per prevenire l’obesità e garantire ai giovani una vita e una crescita sane.



Open Day: un impegno per la salute dei bambini

Sul solco di queste allarmanti evidenze in merito all'obesità infantile, il prossimo 15 giugno lo Studio clinico polispecialistico Gianturco Diagnosis, situato a Roma in Piazza Gentile da Fabriano 7, ha deciso di organizzare un Open day gratuito sul tema. Un percorso che punta a offrire alle famiglie la possibilità di richiedere consulenza specializzata, ma anche l’opportunità di indicazioni personalizzate in base alle proprie problematiche.



Ma l’incontro è anche l’occasione per partecipare ad attività divertenti ed educative. Il Laboratorio vanta, infatti, un elevato e riconosciuto livello di specializzazione in tema di obesità infantile e, data l'importanza della problematica, vuole fornire il proprio contributo concreto. L’Open day mira, così, a sensibilizzare l’intera comunità sul valore della prevenzione e punta a fornire alle famiglie gli strumenti pratici di sostegno e aiuto.



Un approccio integrato alla salute

Durante l'evento sarà presente un team di specialisti in pediatria, nutrizione e psicologia chiamato appositamente per effettuare screening gratuiti e fornire consigli pratici alle famiglie e ai giovani in difficoltà. Lo Studio Gianturco Diagnosis di Roma punta a prevenire l'obesità che colpisce la fascia più giovane della popolazione combinando l’educazione alimentare al supporto psicologico adeguato e all’attività fisica, creando un ambiente per le famiglie che cercano sostegno e puntando ad aiutarle implementando concretamente i cambiamenti necessari nella vita quotidiana del bambino.



Tra le attività in programma trovano spazio anche screening mirati per valutare peso e condizioni fisiche dei più piccoli, consulenze personalizzate al fine di assicurare il miglior approccio per affrontare il problema e migliorare concretamente l'alimentazione e lo stile di vita dei bambini. Verranno forniti preziosi consigli su come poter integrare al meglio frutta e verdura nella routine di giovani e adolescenti e su come introdurre in modo graduale l’attività fisica nella quotidianità. L’Open day sarà anche occasione per prendere parte a laboratori interattivi che, attraverso attività educative, trasmettono ai bambini l'importanza di una dieta equilibrata e di uno stile di vita attivo in modo divertente.



Un evento aperto a tutti

Prendere parte a questa iniziativa significa compiere un importante passo avanti verso la salute dei propri figli e dei più giovani, avendo la possibilità di fare prevenzione con accanto oltre quarant’anni di esperienza al servizio dei più piccoli, per garantire loro assistenza adeguata e una correzione preventiva del problema.



L’evento è totalmente gratuito e aperto a tutti, ma si consiglia comunque la prenotazione per poter avere garantita una consulenza personalizzata. Le attività in programma si svolgeranno dalle 8 alle 14 presso lo Studio clinico polispecialistico Gianturco Diagnosis a Roma. Per maggiori informazioni e per restare aggiornati sulle iniziative dello studio è possibile visitate il sito web www.laboratoriogianturco.it o i canali social Facebook e Instagram, ma anche telefonare allo 06 322 5927, inviare un WhatsApp al 338 1592705 o scrivere una mail a info@laboratoriogianturco.it.