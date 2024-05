Giovedì 23 Maggio 2024, 07:27

Con i suoi 31 anni, è l’attrice più giovane nel cast allestito da Nanni Moretti per Diari d’amore, i due atti unici di Natalia Ginzburg che il noto regista cinematografico ha scelto per il suo debutto teatrale: da stasera fino al 2 giugno al Teatro Argentina. In realtà, però, Arianna Pozzoli era stata già diretta da Moretti al cinema. «Nell'estate del ‘21 vengo a sapere di un provino per il ruolo dell’assistente nel suo ultimo film, Il sol dell’avvenire e mi viene un colpo al cuore» racconta l’attrice che, nonostante la sua giovane età, conosce a memoria i luoghi-simbolo dell’iconografia morettiana.

IL LICEO

«Da ragazzina, quando ho saputo che negli anni 70 Nanni Moretti aveva frequentato lo stesso liceo, il Lucrezio Caro, dove io stavo studiando, mi sono immaginata lui che camminava negli stessi corridoi. Conoscevo già i suoi film come frequentatrice dei cinema d’essai e mi colpiva il fatto che Moretti considerasse Fellini il suo maestro». Nel frattempo, Arianna si afferma come attrice nell’ambito del teatro di ricerca (tra le sue interpretazioni più incisive, quelle che la legano alla compagnia Muta Imago, da Ashes a Tre sorelle). «La prima volta che ci ho parlato, mi ha accolto senza paternalismo. Dopo cinque provini, mi comunica che avrei recitato nel suo film». Colpisce, in questo racconto, il fatto che una ragazza non ancora trentenne fosse così poco intimidita da quello che lei stessa giudica il suo “mito”: «Non mi sono sentita come se mi trovassi davanti alla Storia, ma come se avessi incontrato un regista ancora incuriosito e affascinato dagli esseri umani. Sul set, mi ha trattato come una professionista al pari degli altri». Mentre girano Il sol dell’avvenire, Moretti le dice che sta cercando degli attori per il suo primo spettacolo teatrale. «Studio il teatro di Natalia Ginzburg e faccio un provino su parte ad agosto dell’anno scorso». Ed eccoci arrivati alla fine del primo anno di tournée: 70 date tra l’Italia e la Francia. «Mi emoziona recitare nella mia città più di quanto pensassi» commenta Pozzoli, in scena con Valerio Binasco (direttore dello Stabile di Torino, principale produttore dello spettacolo), Alessia Giuliani, Daria Deflorian e Giorgia Senesi.

I TESTI

Diari d’amore si compone di due atti unici di Natalia Ginzburg, Fragola e panna (1966) e Dialogo (1970). Entrambi pubblicati da Einaudi, i due testi teatrali si snodano attorno alla figura di una ragazza randagia e scombinata, che accelera il disordine familiare. Abitati da individui deboli, senza valori etici, questi due interni domestici diventano, nelle mani del regista romano, microcosmi raggelati in cui l’indifferenza cede il posto al conflitto. «In Fragola e panna, recito il ruolo di Barbara, una diciottenne dominata dall’inconscio. È una bambina-madre (ha avuto una figlia quando aveva 16 anni) mossa da un desiderio d’amore che nessuno comprende». La incontriamo mentre si sta confrontando con la moglie (Alessia Giuliani) del suo amante (Valerio Binasco). È spiazzata, confusa, impreparata rispetto a quel mondo senza pietà in cui dominano codardia e inganno. «Barbara cerca l’aiuto nella persona sbagliata» conclude Arianna Pozzoli. «Dal confronto tra le donne, non nasce solidarietà. Nanni ci ha spinto verso una situazione di confine tra gelosia, dolore, desiderio di accoglienza, rifiuto. Tra noi non c’è scontro: siamo vittime dello stesso uomo».