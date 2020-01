Pereira a Pitti Uomo: «La sinergia tra musica, teatro e moda è molto importante»

«La sinergia tra musica, teatro e moda è molto importante. Il teatro è molto felice di ospitare questo evento, anche alla Scala abbiamo fatto ogni anno eventi di moda, abbiamo sempre cercato di coinvolgere gli stilisti e fare costumi per il teatro».



Così è intervenuto Alexander Pereira, nuovo sovrintendente del Teatro del Maggio, sul palco del teatro in occasione della cena inaugurale di Pitti Uomo 97. Per Pereira è la prima uscita pubblica, operativa, da sovrintendente del Maggio.



Inoltre, presentando il concerto dei giovani dell'Accademia, che ha preceduto la cena di Pitti Uomo, ha aggiunto: «Continuiamo su questa linea per il futuro. Io investirò molto in futuro nell'Accademia del Maggio, una delle istituzioni più belle e importanti, per dare un futuro ai giovani». © RIPRODUZIONE RISERVATA