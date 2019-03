Netrebko e Muti: Pereira presenta ai sindacati la stagione

Saranno 15 anche nella prossima stagione le opere in cartellone alla Scala e 7 i balletti. Il sovrintendente Alexander Pereira le ha presentate ai sindacati confermando che l'apertura sarà con Tosca interpretata dalla superstar Anna Netrebko.



In programma anche il Trovatore di Hernanis in arrivo da Salisburgo, Il turco in Italia, Salome con la regia di Michieletto e Chailly sul podio, Pelleas et Melisande diretti da Daniele Gatti, Tannhauser, L'amore dei tre re, Fedora, la Traviata della Cavani, che va in scena registrando il tutto esaurito dal '90 e la novità Un ballo in maschera con la regia di Salvatores, i costumi di Dolce e Gabbana e la direzione di Zubin Mehta. Viaggio a Reims, Semele, un dittico contemporaneo e la Gioconda con Fischer sul podio completano il cartellone.



La stagione di balletto è aperta da Sylvie e include una nuova creazione di Mauro Bigonzetti, che segna il suo ritorno alla Scala da quando si è

licenziato

da direttore del corpo di ballo. Musiche di Vacchi e tema i migranti. Sono previsti anche altri ritorni importanti: Riccardo Muti con la sua Chicago Symphony, un importante tenore, di cui Pereira non ha fatto il nome anche se da tempo cerca di far tornare Roberto Alagna che abbandonò a causa dei fischi con l'Aida per non far più ritorno in teatro.

