Prima della Scala, i look: Meloni in velluto scuro Armani, Casellati troppo austera. Von der Leyen osa le paillettes

Mantelle e paillettes. Il red carpet italianissimo della Scala è andato in scena poco prima delle 18. A sfilare la politica e i vip: dalla premier - attesissima - Giorgia Meloni a Liliana Segre: ecco tutti i look.

Giorgia Meloni

Total look Armani per la prima volta di Meloni alla Scala: abito di velluto blu e scollatura incrociata con mantella a coprire le spalle nude. Capello raccolto in uno chignon, come la comparsata a teatro impone. Molto elegante.

Elisabetta Casellati

Elisabetta Casellati con una tunica dal sapore etnico tempestata di paillettes. Collo alto, troppo scura, troppo austera.