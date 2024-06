Martedì 4 Giugno 2024, 05:10

«Mi interessa fortemente la convivenza di tradizione e innovazione, come la mia carriera dimostra. Non si può creare nulla di fertile se non si superano quelle barriere ideologiche che le vorrebbero separate e inconciliabili». A 90 anni, Umberto Orsini rifiuta di fare di se stesso e della propria storia un monumento da contemplare, mettendo, al contrario, la sua ineguagliabile esperienza teatrale a servizio di artisti che, al di là dell’anagrafe, hanno saputo creare con la loro scrittura mondi originali.

LA RICERCA

Ed ecco nascere “Le voci del presente”, prima edizione del festival di drammaturgia contemporanea promosso dalla compagnia di Umberto Orsini: da oggi fino al 10 ottobre al Teatro Le Maschere. Artisti noti a livello nazionale, specialmente nell’ambito del teatro di ricerca, convivono con drammaturghi e registi più giovani, in qualche caso al loro debutto scenico. Si inizia oggi (repliche 5 e 6 giugno) con Elettrocardiogramma, scritto e interpretato da Leonardo Capuano, storia di un uomo segnato da un’anomalia fisica che diventa anche confine psichico, costretto, a causa della sua solitudine, a scambiare per vere le voci partorite dalla sua immaginazione. Lo stesso Capuano si presenterà in scena con il titolo successivo in tutt’altra veste, accanto a Roberto Abbiati: i due fratelli gemelli di Pasticceri (spettacolo cult della scena contemporanea, 400 repliche alle spalle) ci raccontano la loro storia di vita durante la preparazione dei dolci in tempo reale (18-20 giugno). Il programma di giugno prosegue poi con Sete di Walter Prete, regia di Lorenzo Parrotto (dal 21 al 23) e See Primark & Die di Claire Dowie messo in scena da Dafne Rubini, protagonista Martina Gatto (dal 25 al 27).