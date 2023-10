Netflix, ecco il trailer ufficiale di "Sly": la storia di Sylvester Stallone

Giovedì 19 Ottobre 2023, 14:20 - Ultimo aggiornamento: 14:21

Il nuovo documentario Netflix, intitolato "Sly", offre uno sguardo intimo sulla vita e la carriera di Sylvester Stallone, icona del cinema contemporaneo noto soprattutto per i suoi ruoli in Rocky e Rambo. Il film, diretto da Thom Zimmy, presenta interviste approfondite con Stallone, che condivide dettagli mai rivelati prima, e include contributi con Quentin Tarantino, Arnold Schwarzenegger e altri personaggi famosi di Hollywood. Il regista sottolinea l'energia straordinaria di Stallone e la sua dedizione alla creazione. Il documentario rivela anche il lato privato dell'attore, mostrandolo come un uomo che ha lavorato intensamente su se stesso e che ha un grande amore per la sua famiglia. Il documentario sarà disponibile su Netflix in America dal 3 novembre.