"Love & Death", arriva su TimVision la serie evento Hbo con Elizabeth Olsen

Arriva in Italia, in esclusiva su TimVision, "Love & Death", la serie evento targata Hbo Max Original in sette episodi. I primi quattro saranno disponibili dal 27 settembre, mentre i tre finali saranno online il 4 ottobre.

La serie è scritta e prodotta da David E. Kelley ("Big Little Lies", "The Undoing"). Alla regia troviamo Lesli Linka Glatter ("Mad Men"). Tra i produttori esecutivi c'è anche Nicole Kidman.

Ispirata alla storia vera di Pat e Candy Montgomery e Betty e Allan Gore, racconta di due coppie di devoti fedeli che si godono la vita nella provincia del Texas. A interrompere la loro tranquillità è una relazione extraconiugale, che porterà qualcuno di loro ad usare un'ascia.

Elizabeth Olsen veste i panni di Candy Montgomery e Jesse Plemmons quelli di Allan Gore. Per questo ruolo, l'attore ha ricevuto una candidatura agli Emmy Awards 2024. Completano il cast Lily Rabe (Betty Gore), Patrick Fugit (Pat Montgomery), Keir Gilchrist (Ron Adams), Elizabeth Marvel (Jackie Ponder), Tom Pelphrey (Don Crowder), Krysten Ritter (Sherry Cleckler)