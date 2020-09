Gomorra 5, Marco D'Amore: «Oggi l'annuncio ufficiale...»

«Oggi l'annuncio ufficiale... siamo all'ultima stagione, l'ultimo pezzo di racconto, l'ultimo tratto di strada. Io e te sempre uno di fianco all'altro Salvatore Esposito bellezza e malinconia infinita ma tanto, anche alla fine ..». Con una foto emblematica, Marco D'Amore "unisce" ancora una volta i personaggi di Gomorra nella serie cult che è arrivata alla quinta stagione. L'immagine mostra Genny Savastano e Ciro Di Marzio proprio a un passo dal nuovo traguardo: Gomorra 5. L'attesissima stagione vedrà il ritorno in scena di Marco D'Amore nei panni di "Ciro l'Immortale", di nuovo accanto a Genny (Salvatore Esposito), nel cast insieme ad Arturo Muselli nei panni di Enzo Sangue Blu e Ivana Lotito in quelli di Azzurra Avitabile. «È struggente il pensiero che questa avventura arriverà alla chiusura», dicono Marco D'Amore e Salvatore Esposito collegati da Riga, dove sono ancora in corso le riprese.

