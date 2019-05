Gomorra 4, messaggi di cordoglio per la morte di Patrizia: la Dell’Anna risponde così

Ultimo aggiornamento: 19:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La quarta stagione di “Gomorra – La serie” si è chiusa con l’ennesima morte “eccellente”. Dopo le uccisioni di Pietro Savastano e Donna Imma, Salvatore Conte e Ciro l’Immortale, il pubblico ha dovuto dire addio a un altro personaggio a cui era molto affezionato. E così stavolta a uscire di scena è stata Patrizia Santoro, donna-boss di Secondigliano interpretata magistralmente da Cristiana Dell’Anna, eliminata da Genny Savastano: una fine arrivata proprio quando il suo mentore sembrava le stesse offrendo una via di fuga per un posto sicuro, insieme al marito Mickey, dove far crescere il bimbo che portava in grembo. Ma ancora una volta la legge della sopravvivenza ha avuto il sopravvento sui buoni sentimenti, e lo spietato Genny non ha avuto dubbi nel farli fuori entrambi dinanzi all’ombra di un possibile tradimento.Del resto gli autori della fiction erano stati chiari quando a morire era toccato a Ciro Di Marzio: «Non si guarda in faccia a nessuno, non ci sono personaggi intoccabili che devono restare vivi per far contento il pubblico», avevano spiegato a conclusione della terza stagione. E sono rimasti coerenti con questa scelta narrativa anche in quest’occasione, facendo cadere una protagonista dell’ultimo capitolo della saga nata da un’idea di Roberto Saviano.Così da ieri sera i fan si sono riversati sui social network per un ultimo saluto alla donna che, nella finzione, per un breve periodo ha comandato nel quartiere a nord di Napoli: «Patrizia sarai sempre la ciaccarella più bella di Secondigliano», scrive Michele. Alfredo, invece, confessa la sua delusione per com’è finita: «La fine della quarta serie mi ha lasciato pietrificato. Credevo che alla fine avresti trovato l'amore e l'amicizia». E Lalla è addirittura triste: «Sei stata il top, mancherai! Non doveva andare cosi». Ma sono davvero tantissimi i messaggi di cordoglio per la perdita del suo personaggio indirizzati a Cristiana Dell’Anna, probabilmente la rivelazione delle ultime due stagioni della serie. E l’attrice ha risposto a tutti con un post pubblicato su Instagram: «Grazie di tutti i messaggi di condoglianze! – scrive divertita la Dell’Anna sotto una fotografia in cui si mostra con le mani giunte in segno di gratitudine –. Mi sveglio in un nuovo giorno privo di un pezzo fondamentale della mia vita, sì, ma con tutti voi fan e amici!».