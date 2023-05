Sciopero degli sceneggiatori appieda “Il Cavaliere dei sette regni” prequel di Game of Thrones In salvo House of the Dragon II

Dopo il grande successo riscosso con “Game of Thrones” e “House of the Dragon”, sembrerebbe che HBO voglia continuare sulla produzioni di progetti televisivi dedicati ai romanzi scritti da George R. R. Martin. E’ stata annunciata ufficialmente infatti la serie televisiva “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“, che rappresenta uno dei futuri progetti basati appunto sui libri di Martin. Tuttavia, nonostante la produzione sia ancora ai primi stadi, sembrerebbe che la serie spin off di “Game of Thrones” stia incontrando alcune difficoltà e lo spin-off del film è bloccato. Secondo quanto rivelato dallo scrittore George R.R. Martin nel suo blog personale, pare che lo sciopero della Writers Guild of America (WGA), vale a dire lo sciopero degli sceneggiatori che sta mettendo in ginocchio Hollywood e non solo, abbia avuto conseguenze anche sulle serie televisive basate sui suoi libri. Infatti, la stanza dove lavorano gli sceneggiatori di “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight” è stata chiusa finché non verrà raggiunto un accordo equo sui salari degli stessi.

Fortunatamente, la produzione della seconda stagione di “House of the Dragon” sembrerebbe essere stata risparmiata dallo sciopero, come rivelato da Martin stesso.

Le riprese sono ancora in corso tra Londra e il Galles, e al momento lo stop non sembra aver avuto impatti sulla produzione della serie: «Molti di voi - scrive Martin - si chiederanno, giustamente, quale sarà l’impatto dello sciopero sulle mie serie. La writer’s room di "A knight of the seven kingdoms: the hedge knight" ha chiuso per tutta la durata dello sciopero. Ira Parker e il suo incredibile staff di giovani talenti sono in sciopero. Dall’altra parte dell’oceano, le riprese della seconda stagione di "House of the Dragon" sono iniziate l’11 aprile e proseguiranno a Londra e in Galles. Le sceneggiature degli otto episodi della seconda stagione sono state completate mesi fa, molto prima dell’inizio dello sciopero. Ogni episodio è stato sottoposto a quattro o cinque stesure e a numerose revisioni, per tener conto delle note della HBO, delle mie note, dei problemi di budget, ecc. Non ci saranno altre revisioni. Gli sceneggiatori hanno fatto il loro lavoro; il resto è nelle mani dei registi, del cast e della troupe… e naturalmente dei draghi».