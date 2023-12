Jovanotti si taglia i capelli a zero: «Benvenuto dicembre!»

Venerdì 1 Dicembre 2023, 10:19 - Ultimo aggiornamento: 10:20

Jovanotti ha stupito i suoi fan sui social pubblicando un video in cui si sottopone a una radicale trasformazione di look tagliandosi i capelli a zero. Il noto cantante italiano, sempre amato per il suo stile unico, ha condiviso il momento della rasatura con grande entusiasmo: «Benvenuto dicembre!» ha scritto inaugurando così l'ultimo mese dell'anno. La decisione di abbracciare un taglio così audace ha suscitato un mix di reazioni tra i suoi seguaci, che hanno elogiato la sua audacia e lo spirito di novità. Anche se qualcuno scrive: «Ma dovevi tagliarti solo la barba!»...