Tiziano Ferro, il tour riprogrammato al 2023: le nuove date dei concerti slittati per Covid

Nuovo rinvio per i live di Tiziano Ferro. Il tour originariamente previsto per il 2020, poi spostato al 2021 e successivamente cancellato causa restrizioni da covid, è riprogrammato al 2023 con TZN 2023 negli stadi italiani. Le date del nuovo tour includono le stesse città previste nel calendario 2020-2021, con l'eccezione della data di Cagliari che non potrà essere recuperata.

Il calendario

L'appuntamento di Catania del 2021, invece, viene recuperato a Messina come da calendario originale 2020. I biglietti dell'edizione 2020-2021 saranno validi per l'edizione 2023. Questo il nuovo calendario: 7 giugno Lignano Sabbiadoro, 11 giugno Torino, 15, 17 e 18 giugno Milano, 21 giugno Firenze, 24 e 25 giugno Roma, 28 giugno Napoli, 1 luglio Bari, 4 luglio Messina, 8 luglio Ancona, 11 luglio Modena, 14 luglio Padova.