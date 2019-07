Thom Yorke, sale la febbre per il concerto all'Auditorium del frontman dei Radiohead

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva domani sera a Roma, il frontman dei Radiohead che salirà sul palco della cavea dell’Auditorium Parco della Musica regalando al Roma Summer Fest l’ottavo sold out della stagione. Il cantautore inglese, tra gli artisti più influenti del nuovo millennio, eseguirà brani dalle sue opere da solista “The Eraser”, “Tomorrow’s Modern Boxes” e “Atoms For Peacès Amok” con il produttore e collaboratore di lunga data Nigel Godrich e il visual artist Tarik Barri. “The Eraser” è il titolo del suo primo album solista, pubblicato nel 2006 e prodotto da Nigel Godrich, produttore dei Radiohead. L’album ha debuttato nella Top 10 in UK e negli USA, ricevendo una nomination ai Britain’s Mercury Prize e una nomination ai Grammy Awards nella categoria «Miglior Album di Musica Alternativa».Nel 2014 viene pubblicato a sorpresa il secondo album solista “Tomorrow’s Modern Boxes”. Tra il primo e il secondo disco solista, nel 2009 Thom Torke fonda insieme a Flea (Red Hot Chilli Peppers), il produttore Nigel Godrich, il batterista Joey Wronker e il percussionista Mauro Refosco, il gruppo Atoms For Peace, pubblicando nel 2013 l’album di debutto “Amok. Suspiria” commissionato per il remake dell’omonimo film di Luca Guadagnino, è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia e il singolo “Suspirium” è stato premiato come miglior canzone originale ai Soundtrack Stars Awards 2018.