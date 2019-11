Silvia Dellai, da pornostar a dj: «Ora mi sento liberata»

Silvia Dellai ha cambiato vita: basta film porno al fianco della sorella gemella Eveline, ora il suo lavoro è alla consolle. Nata nel 1993 a Villamontagna (Trento), Silvia è nota al pubblico come metà del duo di pornostar italoceche “Dellai Twnis”. Insieme alla sorella gemella Eveline sono state ribattezzate le «gemelle del Porno».

Max Felicitas, il pornoattore emergente rivela: «Sono il futuro, ecco quanto guadagno. E su Rocco Siffredi...»

Cicciolina, il figlio Ludwig nei guai: blitz nell'appartamento della madre a Roma Nord



L’ultima apparizione delle due giovani trentine in televisione è di fine settembre, durante la puntata del programma “Live Non è la D’Urso”. Ma ora la 26enne italoceca non è più una pornostar: come ha dichiarato in una recente intervista al magazine Wired.

Silvia Dellai ha infatti cambiato vita e professionale: dai set a luci rosse della pornografia mondiale è passata ai dj set di musica elettronica: «Penso al mio futuro, ho deciso di cambiare vita. Ora mi sento liberata», dice la giovane che negli ultimi tempi è spesso impegnata come dj in diversi club e locali, per ora in Repubblica Ceca ma in futuro forse anche in Italia.

Mentre la sorella gemella Eveline prosegue lanciatissima nella carriera di pornostar: a fine ottobre, la giovane di Villamontagna ha vinto il premio come «Best VR actress 2019» all’esposizione internazionale Venus di Berlino, che è la maggior fiera europea del settore a luci rosse.



© RIPRODUZIONE RISERVATA