Max Felicitas, il pornoattore emergente rivela: «Io sono il futuro, ecco quanto guadagno. E su Rocco Siffredi...»

Max Felicitas è il pornoattore emergente, l'uomo del momento del mondo dell'hard. In un'intervista a La Zanzara su Radio24 ha svelato quanto riesce a guadagnare al mese. «Attualmente sto fatturando più o meno quindicimila euro al mese. E voglio sottolineare che sono l’unico pornoattore che fattura in Italia. Io pago le tasse in Italia», dice ai microfoni di Giuseppe Cruciani.

Cicciolina si spoglia in diretta a Live non è la D'Urso, Barbara preoccupata: «Che ore sono?»

Rocco Siffredi: «Wanda Nara? Una pornostar nata. Deve essere una bomba»

Max Felicitas ha 26 anni, è friuliano, e si considera il futuro del porno. «Ho iniziato a fare film porno a 21 anni - racconta - E in famiglia, a casa, sono tutti incazzati. Mia madre ha visto un documentario su di me, ha visto una scena. Ha detto: ma che sei velocizzato? In realtà ero io che sc***vo forte con la tipa. Non credo avrebbe il coraggio di vedere un mio film».

Il giovane pornoattore non risparmia continue frecciatine a Rocco Siffredi. «Secondo me Rocco non ama sufficientemente l’Italia - dice - e dovrebbe tornarci per pagare le tasse. Uno deve amare anche materialmente l’Italia, non solo ideologicamente. Anche Rocco dovrebbe pagare qualche volta le tasse in Italia. Rocco? Io sono il futuro, ho 26 anni». Infine rivela il suo sogno erotico: «Vorrei realizzare un "threesome", io, Carmen Di Pietro e Lory Del Santo. Intanto ci conosciamo e poi ovvio, io non riesco a trattenermi».

Ultimo aggiornamento: 12:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA