Sanremo 2024, il Volo sarà in gara con il brano "Capolavoro"

Il trio il Volo formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble festeggeranno 15 anni di lunga amicizia e di musica insieme sul palco dell’Ariston, dove tornano per la terza volta in gara dopo aver trionfato al primo posto del Festival nel 2015 con Grande Amore – brano che è valso al trio un prestigiosissimo podio all’Eurovision Song Contest – e dopo aver conquistato nel 2019 il terzo posto con Musica che resta.

Il 2024 sarà un anno di importanti traguardi e novità per il trio italiano più famoso nel mondo che pubblicherà il suo nuovo album e sarà protagonista di un incredibile World Tour.

Il Volo ha recentemente annunciato il suo ritorno live anche in Italia con TUTTI PER UNO (un progetto di Michele Torpedine) il 9, 11 e 12 maggio all’Arena di Verona. Tre nuovi imperdibili show, organizzati e prodotti da Friends & Partners, impreziositi come da tradizione dalla presenza di una grande orchestra e da numerosi ospiti, che arrivano dopo il successo delle due serate evento su Canale 5 dello scorso maggio.