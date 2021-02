Roberto Casalino, fuori martedì 23 febbraio il nuovo videoclip del brano "Ti porto a cena con me"

Sarà disponibile su YouTube dalle ore 14 di martedì 23 febbraio il nuovo e suggestivo videoclip del cantautore e autore Roberto Casalino, sulle note del brano “Ti porto a cena con me” nella sua versione live registrata all'Auditorium Conciliazione di Roma e contenuto nell'album “Il Fabbricante di Ricordi Live” pubblicato in digitale lo scorso 27 novembre 2020.

Il brano, firmato dallo stesso Casalino insieme a Dario Faini nella musica, è stato portato al successo da Giusy Ferreri nel 2014 e qui rivive nell'interpretazione del suo stesso autore in una versione pianoforte, quartetto d'archi e un tocco elegante di elettronica. Il videoclip, diretto da Fabio Grossi, è stato girato nella prestigiosa location di Palazzo Brancaccio a Roma e vede come protagonisti due ballerini (il professionista Gianluca Conversano e il giovanissimo Alessandro Carradori) sotto la supervisione di Luca Di Nicolantonio che ne ha curato la coreografia. «L'intento è quello di raccontare, attraverso questo emozionante passo a due, il percorso e la verità del sentimento dell'Amore nella sua universalità, senza lasciare spazio a trovate estetiche e prediligendo la sua natura terrena attraverso la fluidità, la durezza, lo scatto, l'abbraccio e la spinta. Elementi, questi, che sono parte integrante di un sentimento così semplice ma complesso allo stesso tempo. Il regista e sceneggiatore Fabio Grossi conduce lo spettatore all'interno di un sogno, “lasciando danzare due corpi dove l’anima viene desunta da una coreografia congegnata all’uopo, dove con la policromia vengono definite le linee e si crea l’armonia. Semplice alchimia che rende il sentimento”».

10 anni di carriera

Il cantautore Roberto Casalino, dopo aver firmato nel 2008 per Giusy Ferreri i singoli di successo “Non ti scordar mai di me” e “Novembre”, colleziona in breve tempo una dozzina di pezzi in classifica scrivendo per gli artisti più amati del momento tra cui “Cercavo amore” e “Mi parli piano” di Emma Marrone, “Diamante Lei e Luce lui” per Annalisa, “Distratto” cantata da Francesca Michielin, “Sul ciglio senza far rumore” e “Trova un modo” per Alessandra Amoroso, “I miei rimedi” per Noemi.

Di particolare rilievo anche le sue collaborazioni con Tiziano Ferro, Elisa Toffoli e Antonello Venditti (con quest'ultimo firma il singolo “L' ultimo giorno rubato”), oltre a quelle con artisti della scena rap italiana come Guè Pequeno e Fedez (con il quale firma le hit “Magnifico” feat. Francesca Michielin e “Piccole cose” feat. Alessandra Amoroso per l’album di J-Ax&Fedez). Casalino vanta, sempre in qualità di autore, una serie di partecipazioni al Festival di Sanremo con Giusy Ferreri, Nina Zilli, Francesco Renga, Moreno, Alessio Bernabei e Marco Mengoni, che nel 2013 gli vale la vittoria finale con “L'essenziale”. Nel 2020 conquista, invece, un quarto posto al Festival di Sanremo firmando il brano “Dov'è” de Le Vibrazioni.

È stato nel cast degli Autori dell’edizione 2017 del talent “Amici di Maria De Filippi” con il compito di supportare i ragazzi nel loro percorso all'interno della scuola. Ha all’attivo una serie di concerti nei vari club d'Italia. Nel 2019 è stato Opening Act per Alessandra Amoroso nel suo “10 Tour” nelle tappe di Genova (RDS Stadium), Roma (Palazzo dello Sport) e Firenze (Nelson Mandela Forum) riscuotendo notevole successo di pubblico. Il 23 novembre 2019 ha celebrato i suoi primi 10 anni di carriera d'autore con un grande spettacolo sold out all'Auditorium Conciliazione di Roma, accompagnato sul palco per l'occasione da una band di 5 elementi, quartetto d'archi e un corpo di ballo di 30 ballerini. Ospite d'eccezione: la sua amica Alessandra Amoroso con la quale ha duettato su alcuni brani in scaletta.

Dal 2010 è autore in esclusiva per Universal Music Publishing Italia e ha pubblicato quattro album: “L'atmosfera nascosta” (2009), “E questo è quanto” (2014), “Errori di felicità” (2018) e“Il Fabbricante Di Ricordi” (2019), una raccolta dei tanti brani di successo che ha scritto per gli Artisti della scena italiana, riarrangiati in una veste inedita e impreziositi da duetti con Alessandra Amoroso, Emma, Giusy Ferreri e Fedez.

