Tiziano Ferro lancia #mytrapchallenge per fare musica ai tempi del coronavirus

«Il trap è la musica di come stai nel minuto in cui lo fai». Così Tiziano Ferro ha deciso di lanciare la sua #mytrapchallenge per raccontare in musica la quarantena da Covid-19. «Chi si unisce?», chiede l’artista in un post su Instagram dalla sua casa di Los Angeles. Tiziano accompagna al post un video della sua strofa trap dalla quarentena. «Ci vediamo nel bando, sopra il Booster/Quello Roberto (il riferimento, fa capire Tiziano taggando il collega, è a Roberto Casalino), io La sfera con Boombox/Giá l’ho scritto in chat, avverti tutti/Ci vediamo alle 6 su FaceTime/Bando sopra il Booster/Ed io rinchiuso in casa mi sento un bluesman/Come il 96 ‘Ìm a Scatman’/L.A. le 9 e li le 5 attiva Skype», canta Tiziano e in pochi minuti totalizza decine di migliaia di visualizzazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA