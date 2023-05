Renato Zero, 24 spettacoli da tutto esaurito e oltre 246 mila presenze totali per i suoi show

Se l’eterno duello tra Renato e Zero si è risolto in un bel pareggio, a vincere e trionfare in questi ultimi mesi è stata di certo la musica live. Si è concluso ieri sera con un trionfo nella sua Roma «Zero a Zero - Una sfida in musica», il tour prodotto da Tattica che a partire da marzo ha visto Renato Zero portare sui palchi dei principali palasport tutto il suo mondo di artista rivoluzionario, autentico catalizzatore di energia ed entusiasmo.

Ventiquattro gli appuntamenti da tutto esaurito con spettatori accorsi da tutta Italia per partecipare all’iconica e imperdibile sfida in musica, per un totale di 246.162 presenze da quando, lo scorso settembre, Zero ha dato il via dal Circo Massimo ai monumentali festeggiamenti live per i 70 anni e i 55 di carriera con i sei concerti-evento sold out di Zerosettanta.

Per oltre 2 mesi Renato Zero e il suo affezionato, festante, fedelissimo pubblico si sono vicendevolmente scambiati sorrisi ed emozioni nei palazzetti delle principali città italiane, a partire da Firenze fino a Roma, passando per Conegliano, Torino, Mantova, Bologna, Pesaro, Milano, Livorno ed Eboli.

— Renato Zero (@renatozer0) March 17, 2023

Una sfida riuscita che ha dato vita, tappa dopo tappa, a show imponenti e sempre diversi dove Renato Zero, instancabile padrone di casa affiancato dalla sua formidabile band, dal coro e dal travolgente corpo di ballo, ha conquistato una volta in più il suo pubblico stringendolo nel suo grande abbraccio.