Renato Zero, a Roma 5 show per «Zero a Zero - Una sfida in musica». Sold-out a Firenze e Conegliano

Dopo il trionfale debutto a Firenze con quattro appuntamenti sold out e lo show da tutto esaurito a Conegliano, Renato Zero annuncia oggi una nuova data nella Capitale, in programma giovedì 4 maggio 2023 al Palazzo dello Sport, dove diventano cinque gli appuntamenti romani di «Zero A Zero - Una sfida in musica», la tournée nei palasport - prodotta da Tattica - che sta inanellando sold out su sold out.



Gli appuntamenti

Dopo Firenze e Conegliano le città di Torino, Mantova, Bologna, Pesaro, Milano, Livorno, Eboli e Roma si preparano ad ospitare l’imperdibile «sfida in musica» tra i due eterni contendenti Renato & Zero, con numerose repliche nelle più importanti città e la nuova data nella sua Roma a chiudere il cerchio.

Sulle note degli iconici brani che hanno segnato intere generazioni, Renato Zero riabbraccerà una volta in più il suo pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo, portando sul palco tutto il suo mondo di artista rivoluzionario, autentico catalizzatore di energia ed entusiasmo.