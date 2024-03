Renato Zero, «Autoritratto - I concerti evento»: annunciate due nuove date a giugno

Oltre 30 brani in scaletta, tra grandi classici e perle rare, e più di tre ore di show, inframezzate da video, visual, e un medley dance per far ballare il pubblico di un Nelson Mandela Forum gremitissimo: è così che ha debuttato a Firenze “Autoritratto - i concerti evento”, la nuova avventura live di Renato Zero prodotta da Tattica. Ai 14 appuntamenti in programma per tutto il mese di marzo nei palasport di Firenze e Roma, che macinano sold out su sold out, si aggiungono ora due nuove imperdibili date estive, in 2 delle più suggestive venue outdoor del Sud Italia: il 14 giugno all’Arena della Vittoria di Bari e il 21 giugno in Piazza del Plebiscito a Napoli, con biglietti disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di giovedì 7 marzo su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket.

I concerti-evento sono l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo, accanto alle canzoni che hanno segnato l’ultracinquantennale carriera musicale di Renato Zero, i brani contenuti nell’ultimo album Autoritratto, pubblicato lo scorso dicembre per Tattica e subito balzato ai vertici delle classifiche FIMI/GfK: un’avvincente traversata in 13 tracce guidata dalle sue visioni uniche e dalla straordinaria abilità di raccontare e raccontarsi attraverso la propria arte.

Zero, che ha ideato, scritto e diretto lo spettacolo, è affiancato on stage da una superband composta da 11 musicisti(Danilo Madonia - direzione musicale, tastiere e pianoforte; Lorenzo Poli - basso; Lele Melotti - batteria; Bruno Giordana - tastiere e sax; Rosario Jermano - percussioni; Giorgio Cocilovo - chitarre; Fabrizio Leo - chitarre; Stefano Bergamaschi - tromba; Emanuele Feliciani - tromba; Elisabetta Mattei - trombone; Fabio Tullio - sax), un coro a 10 voci e dall’orchestra Piemme Project coordinata dal primo violino Prisca Amori; gli arrangiamenti sono a cura del M° Alterisio Paoletti e del M° Adriano Pennino.

A sublimare le performance di Renato Zero, autentico catalizzatore di energia ed emozione, la scenografia a cura di Igor Ronchese e Gigi Maresca, il light design di Francesco De Cave e i coinvolgenti visual affidati alla direzione di Younuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia), a legare spettacolo e racconto con un impatto fortissimo sulla messa in scena.