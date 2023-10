Venerdì 20 Ottobre 2023, 11:48 - Ultimo aggiornamento: 11:53

Quattro concerti annullati nel giro di una settimana e l’ansia tra i fan che, inevitabilmente, cresce. Con un altro messaggio sulle sue pagine social, Pink ha infatti annunciato la cancellazione di altri due live del suo tour canadese, quelli di Vancouver, previsti oggi e domani, dopo aver già depennato le due tappe di Tacoma. La causa è un’infezione alle vie respiratorie che affligge la cantante - va detto: sfortunatissima in quanto a problemi fisici - ormai da qualche tempo.

«Sono profondamente dispiaciuta di comunicarvi che ho un'infezione alle vie respiratorie e il mio medico mi ha spiegato che non posso tenere i due show di Vancouver - ha scritto la popstar 44enne con 94,4 milioni di follower sui social media - Live Nation sta lavorando per riprogrammare gli spettacoli. Non vedo l’ora di esibirmi a Vancouver e di mettere su uno spettacolo incredibile per tutti».

I problemi ricorrenti

Un’infezione alle vie respiratorie non è di per sé una passeggiata, ancor meno per chi, come la cantante di “Try” e “Don’t let me get me”, soffre di un’asma cronica da quando ha contratto il Covid nel marzo 2020. La lotta con il coronavirus Alecia Moore - la vera identità di Pink - la dipinse come «la cosa più spaventosa che abbia dovuto affrontare nella mia vita». E che comunque ha lasciato degli strascichi considerando che, da allora, la cantante anche durante i concerti non può separarsi dal suo nebulizzatore «di salvataggio», come lo definisce lei stessa.

Pink è sposata da 17 anni con l’ex pilota di motocross Carey Hart - ma nel mezzo ci sono state due separazioni “ricucite” nel 2003 e nel 2008 - e ha due figli: Willow Sage di 12 anni e Jameson, di 6. Sarebbe stato, a quanto si apprende, uno dei suoi familiari a contagiarla, anche se non è chiaro chi.

La malattia arriva a nemmeno un mese di distanza da un’altra infezione, questa volta al seno, che l’aveva costretta a far slittare a novembre la data del 29 settembre al Globe Life Field di Arlington, in Texas. Alla base di tutto, sussurrano i medici, ci sarebbe lo sforzo esagerato cui la cantante 44enne - che sul palco non risparmia numeri da acrobata vera - ha sottoposto il suo fisico, specie negli ultimi tempi. Basti pensare che dal giugno scorso è impegnata in due diversi tour: il Summer Carnival di 65 date e il Trustfall Tour di 21. La prossima delle quali mercoledì prossimo alla Ball Arena di Denver. Ci sarà? I fan attendono con trepidazione.