Benji: «Sesso a tre con Bella Thorne e droga. Ho rischiato di morire di overdose»

Sesso, droga e rock'n'roll. C'è tutto questo nella storia di Benji, dell'ex duo Benji e Fede. C'è trasgressione e anche pentimento. «Con la mia ex fidanzata facevamo sesso a tre, lei è bisessuale, le piaceva coinvolgere altre ragazze». E insieme al sesso c'è stata anche la droga, il pericolo di farla finita con la vita. «Mi sono drogato tantissimo, almeno una volta ho rischiato di morire di overdose».

All'età di 30 anni Benjamin Mascolo, dopo aver conosciuto il successo grazie alla musica del duo Benji e Fede, ha sentito il bisogno di confessarsi, raccontare la verità. E sulle pagine di Diva e Donna c'è tutto.

«Per anni ho vissuto una doppia vita, continuavo a mentire a me stesso, se non avessi raccontato tutto non sarei potuto andare avanti», ha spiegato nel podcast One More Time di Luca Casadei. «Non volevo più mascherare le mie debolezze e le mie insicurezze. Mi sentivo sporco, questo peggiorava la situazione. Sono arrivato a dire grazie a un anno di psicanalisi».

La storia con Bella Thorne

Tutto nasce dalla sua storia d’amore con l’attrice americana Bella Thorne, al suo fianco per due anni, fino al 2022, e la droga. «Eravamo spesso divisi, lei negli Stati Uniti, io in Italia.

Lei è bisessuale, soffriva di solitudine e un giorno mi chiede se può uscire con una ragazza. In quel momento dico di sì. Volevo renderla felice. Poi è successo che avessimo rapporti sessuali insieme ad altre ragazze. All’inizio uno pensa: “Che figata. Sono fidanzato, innamorato e in più vado a letto con altre donne: modelle, attrici...”. Non mi rendevo conto che quella cosa stava erodendo la nostra intimità. Da immaturo non sapevo come gestire la situazione. Vedevo le ragazze alle feste e pensavo: “Chissà com’è, se potremmo portarla a letto insieme”. Ero entrato in quel loop e questo ha reso tossico il rapporto, in gran parte per colpa mia. Mi sentivo come un bambino nella fabbrica di cioccolato, quindi mi ingozzavo di ogni cosa. Ero geloso quando stava con altre ragazze e toglieva attenzioni a me. Anche in mia presenza...».

Benji è un fiume in piena. Si sfoga. «Lei era gelosa quando facevamo sesso in tre e poi io volevo farlo di nuovo, ma non con lei. Una volta mi ha detto: “Sì, però con me non vuoi mai farlo due volte di seguito”. Era una situazione di perdita per entrambi. La nostra relazione è durata poco più di tre anni e questa cosa dei rapporti a tre è durata circa da un anno e mezzo in poi».

Dopo la separazione con Fede è andato a vivere a Los Angeles, a Beverly Hills. La sua rovina perché le sue insicurezze hanno preso il sopravvento. Ed è stata (quasi) la fine. «In Italia ero una popstar, avevo i soldi. Lì non ero nessuno, mi sentivo inferiore. Poi sono stato introdotto da cattive compagnie a sostanze pesanti. Ho iniziato a fare uso di anfetamine e metanfetamine. L’ultimo anno è stato il più tosto: ogni giorno facevo uso di anfetamine. Due o tre volte a settimana prendevo funghi psichedelici. Ho iniziato con l’ecstasy. Questa cosa si è evoluta, sono arrivato a farmi sei o sette pasticche di ecstasy in un giorno e non dormire per una settimana, delirando completamente. Gli amici hanno cercato di aiutarmi, ma li ho fatti scappare. Bella mi ha detto: “Finché non risolvi i tuoi problemi con la dro- ga, non possiamo più vivere insieme”. Sono andato a vivere in un hotel, a Beverly Hills, con un amico con problemi di droga. Abbiamo iniziato a far festa, senza limiti. Per una settimana non ho dormio. Tante volte avevo paura di morire...».

Le droghe

Poi ancora: «Ho rischiato di morire di overdose. In quel momento in testa mi ripetevo: “Voglio vivere, voglio vivere”». Poi, dopo essere stato cacciato dalla fidanzata, ha toccato il fondo: «Ero a una festa, ho preso l’ecstasy e ho pensato: “Devo parlare con Bella”. Sono arrivato a casa sua alle quattro e mezzo di notte, ho scavalcato il cancello e poi, non so perché, ho iniziato a spogliarmi: sono entrato in casa nudo, lei stava provando a dormire, si è girata verso di me e ha iniziato a ur- lare. Mi ha urlato di andarmene, sono corso fuori dalla casa, nudo. Un mio amico, che viveva con Bella, è corso in mio aiuto e mi ha salvato».

Ha deciso di tornare in Italia, a Modena, la sua città. Ha scelto di ricominciare da zero. «Quando sono arrivato a Modena ho ritrovato l’affetto vero e ho buttato via le droghe. Dal 19 giugno 2022 sono sobrio». E ha ritrovato anche l'amore. «La mia ragazza si prende cura di me, io mi prendo cura di lei. Non è del mondo dello spettacolo, non si è mai drogata. Sto tro- vando la mia tranquillità, mi ritengo molto fortunato. Cosa desidero per il futuro? Voglio avere una famiglia».