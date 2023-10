Madonna, la regina del pop è tornata con un mega concerto a Londra: «I medici non credevano ce l'avrei fatta». Sul palco anche 4 figli

È conosciuta come la Regina del Pop e, nella serata di apertura del suo Celebration World Tour, Madonna ha tirato fuori i suoi gioielli della corona. Il tour di 78 date in 15 Paesi è partito ieri dalla O2 Arena di Londra (dove sono quattro concerti i concerti sold out previsti) e arriverà anche in Italia (il 23 e 25 novembre al Mediolanum Forum di Assago), mentre in Nordamerica solo dal 13 dicembre. In scaletta 47 dei suoi successi suonati in parte o per intero, incluse hit che hanno segnato un'epoca 'Ray Of Light', 'Like A Prayer' e 'Holiday', che la star ha interpretato indossando 17 costumi iconici ricreati per l'occasione.