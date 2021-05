La cantante lirica britannica Pauline Tinsley, soprano dalla voce imponente specializzata nelle opere di Wagner, Verdi e Strauss, è morta all’età di 93 anni. La notizia della scomparsa è riportata dalla stampa londinese. L’intensità fiammeggiante del suo canto in ruoli come Turandot di Puccini, Elettra e La donna senz’ombra di Strauss e le molte eroine verdiane ha mandato in visibilio il pubblico e la critica nelle sue acclamate apparizioni con l’English National Opera (1963-74) e con la Welsh National Opera (1962-72 e 1975-81).

Fece il suo debutto al Covent Garden di Londra con Elettra nel 1965. Nel decennio successivo è stata Santuzza nella Cavalleria Rusticana (con Placido Domingo), Madre Marie nei Dialoghi delle Carmelitane di Poulenc e ha cantato nel ciclo Ring di Wagner alla Royal Opera di Londra. Tra i suoi ruoli wagneriani preferiti quelli di Senta, Kundry, Isolde, Brünnhilde e Ortrud. Tinsley ha cantato nei ruoli di Tosca ed Elettra alla New York City Opera, ad Amburgo, Zurigo, Vancouver, Houston e Santa Fe. Diverse le sue apparizioni anche alla Scala di Milano.

