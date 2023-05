Paola e Chiara, esce il nuovo album "Per sempre": da Elodie a Jovanotti, ecco chi canterà con loro

Esce il nuovo album di Paola e Chiara: "Per sempre". Le sorelle Iezzi presentano il loro ultimo progetto discografico, anticipato dai singoli Furore (già Disco di Platino) e Mare Caos,e ricco di chicche. Vedrà la luce venerdì 12 maggio su etichetta Columbia Records/Sony Music Italy.

L'album è la chiave d’accesso al nuovo scintillante universo del pop duo più iconico della musica italiana, uno scatto inedito delle sorelle Iezzi che le ritrae nelle loro più comode dancing shoes, a ritmo di irresistibile celebration. Un concentrato di emozioni e good vibes destinato a rimanere nel tempo, per sempre.

Paola e Chiara, il nuovo album: 11 tracce e tante collaborazioni

Per rendere ancora più memorabile questa celebration, Paola & Chiara hanno pensato proprio a tutto, a partire dagli ospiti d’eccezione che le accompagnano nel viaggio in 11 tracce: tra i più interessanti ed esplosivi nomi del panorama musicale attuale, Elodie aggiunge la sua cifra stilistica all’iconica Festival; Jovanotti, con il suo timbro trascinante ed energico, porta freschezza, forza e profondità a Hey!; Ana Mena dà un tocco internazionale e tutto al femminile a Viva el amor!; Max Pezzali amico fraterno e fonte d’ispirazione per la carriera delle sorelle Iezzi, le prende per mano in una versione pura e naturale di Amici come prima; Emma colora con la sua grinta e la sua anima rock Fino alla fine; Gabry Ponte dona nuova linfa dance alla hit senza tempo Vamos a bailar; Levante con eleganza e voce vellutata affianca Paola & Chiara in Amoremidai; Cosmo aggiunge ancor più carica erotica e sensualità a Kamasutra; Noemi mette il suo carisma e la sua inconfondibile potente voce al servizio di A Modo Mio per il gran finale di Per Sempre.

I produttori

Tracce incandescenti che vedono la firma di alcuni dei più apprezzati produttori della scena nazionale e non: a partire da Itaca, team di producer capitanato dai multiplatino Merk & Kremont che le sorelle Iezzi arruolano per le iconiche Furore, Festival e Mare Caos; Max Kle1nz dei Cosmophonix per Hey!; Fudasca per Viva El Amor; Giordano Colombo per Amici come prima e A Modo Mio; Gabry Ponte per Vamos a bailar; Andro per Fino alla fine; Dade per Amoremidai; Cosmo per Kamasutra.

Grande lavoro di ricerca anche nella stesura degli arrangiamenti con tappa a Stoccolma, negli storici studios degli ABBA, dove sono stati registrati gli archi di cinque dei brani di Per Sempre - Festival, Viva El Amor!, Fino alla fine, Amoremidai, A modo mio.

"Per sempre" è stato pensato in sei diversi formati glam: CD silver foil digisleeve, CD silver foil digisleeve autografato; CD jewel box con aluminium pack; LP bianco, silver foil sleeve autografato; LP nero, Silver foil sleeve; LP rosa, silver foil sleeve autografato e numerato.

Paola & Chiara presenteranno l'album e incontreranno i loro fan in occasione di cinque speciali instore:

Dom 21.05 - Castel Romano (RM) @ Shopping Village

Gio 25.05 - Roncadelle (BS) @ Elnòs Shopping

Ven 26.05 - Albignasego (PD) @ CC Ipercity

Sab 27.05 - Sesto San Giovanni (MI) @ CC Vulcano

Dom 28.05 - Reggio Emilia @ CC I Petali

A coronare la release ci sono gli elettrizzanti show del tour prodotto da Vivo Concerti, che archiviata con successo la data zero al Live Club di Trezzo sull’Adda, si prepara a fare tappa al Fabrique di Milano il 13/5 (sold-out) e il 14/5 e all’Auditorium Conciliazione di Roma il 19/5 e 20/5. In attesa di vederle il 10 giugno in veste di madrine al Roma Pride 2023, le sorelle Iezzi animeranno anche la calda stagione dei live con il PAOLA & CHIARA PER SEMPRE - ESTATE, la tournée a cielo aperto che tra giugno e settembre illuminerà i festival e le piazze più importanti d’Italia, sulle note delle nuove tracce e dei brani più amati di sempre.