Paola & Chiara, sorellanza ritrovata anche in musica: «Questo mestiere ci ha insegnato a vivere»

A Sanremo 2023 sono state una ventata di good vibes e glitter, ora Paola & Chiara tornano con ‘Per sempre’, album in cui rileggono alcune delle loro hit. Attualizzate nella produzione, le canzoni vantano la collaborazione di artisti che si sono lasciati contagiare dall’energia delle sorelle Iezzi. E ora che anche il palco è tornato a essere una dimensione condivisa, le sorelle del pop italiano portano a maturazione una sorellanza ricostruita. “La distanza ci ha permesso di vedere meglio i contorni e di vivere noi stesse in maniera indipendente al di là dei progetti in comune. Ci è servita per trovare una rinnovata armonia musicale”, spiega Chiara. Aggiunge Paola: “Questo mestiere ci ha insegnato a vivere. Da piccole è stato un turbine bellissimo ma senza tempo e senza spazio non si crea futuro. Siamo persone diverse con lo stesso DNA, ciascuna con le sue peculiarità. Adesso sappiamo riconoscerci meglio e abbiamo scelto di nuovo di stare insieme credendo nel sogno della musica”.