Musicultura 2020, vince Fabio Curto con il brano “Domenica”

Fabio Curto, 32 anni, calabrese, vince Musicultura 2020 allo Sferisterio di Macerata con la canzone Domenica, ballata intensa e malinconica che incarna la migliore tradizione melodica italiana. Da oltre trent’anni il festival della Canzone Popolare e d’autore Italiana (già Premio Recanati) favorisce il ricambio artistico-generazionale attraverso il concorso, sempre attento ai nuovi linguaggi e alla loro capacità di confrontarsi con il patrimonio d’eccellenza della tradizione.

Musicultura 2020, anche i Pinguini Tattici Nucleari al festival della canzone popolare

Quella condotta da Enrico Ruggeri all’Arena Sferisterio di Macerata e andata in onda su Rai2 ieri 3 settembre in seconda serata è stata una finalissima nel corso della quale si sono esibiti grandi nomi della musica italiana ed internazionale come Asaf Avidan, Massimo Ranieri, Roberto Vecchioni, Tosca, Salvador Sobral (vincitore dell’Eurovision 2017), Francesco Bianconi, i Pinguini Tattici Nucleari, e il poeta filastrocchiere Bruno Tognolini.



