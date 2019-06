Dal 30 giugno al 31 luglio il 55esimo Festival Pontino di Musica tra castelli, chiostri e abbazie

Da Latina a Sermoneta, da Cori a Priverno, sarà un mese di musica grazie al 55° Festival Pontino che prende il via domenica 30 giugno e che fino al 31 luglio si svolgerà in alcuni dei luoghi più suggestivi della provincia di Latina: il Castello Caetani di Sermoneta, le Abbazie di Fossanova e Valvisciolo, il Complesso di Sant’Oliva e la Tenuta San Pietro a Cori. Il Festival propone un’offerta musicale ampia e per tutti i gusti, che spazia dal repertorio rinascimentale fino alla musica contemporanea. Ad animare le serate tanti ensemble e artisti internazionali e molti docenti dei Corsi di perfezionamento che si svolgono durante il Festival, accanto ai nuovi e promettenti talenti. Uno di questi è il violinista Ivos Margoni, romano classe 1999, che insieme a Giulia Loperfido, anche lei romana e giovanissima, aprirà il Festival a Latina il 30 giugno.



Ad aprire gli appuntamenti a Sermoneta saranno gli Incontri Internazionali di Musica Contemporanea, coordinati da Gabriele Bonomo, quest’anno dedicati al tema Sintassi del sentire. Lunedì 1 e martedì 2 luglio il Castello Caetani accoglierà i due concerti affidati al Syntax Ensemble nuovissima realtà musicale, nata da pochi mesi, che riunisce musicisti del panorama italiano ed europeo per valorizzare la nuova musica e il miglior repertorio del Novecento. Virtuoso di armonica cromatica, Gianluca Littera torna al Festival Pontino con un concerto che lo vedrà in duo con il pianista Fabio Gorlier per il primo degli appuntamenti all’Abbazia di Fossanova domenica 7 luglio. Martedì 9 luglio alle Scuderie del Castello Caetani a Sermoneta sarà il trio formato dal violoncellista Michele Marco Rossi, il clarinettista Riccardo Acciarino e il pianista Umberto Ruboni ad eseguire in prima assoluta i lavori degli allievi di Alessandro Solbiati, a conclusione del Corso di composizione. Gradito ritorno anche per Claude Delangle, fra i più apprezzati sassofonisti contemporanei, docente al prestigioso Conservatorio superiore di Parigi e ai Corsi di Sermoneta. Accompagnato al pianoforte da Odile Catelin Delangle, mercoledì 10 luglio al Circolo Cittadino di Latina, Delangle presenta un programma omaggio a Hector Berlioz, a 150 anni dalla sua morte.



Tra le novità di quest’anno, da segnalare la presenza di due soliste di rilievo internazionale, la violinista olandese Liza Ferschtman e la violista americana Jennifer Stumm. Altro angolo suggestivo del Festival è il Chiostro di Sant’Oliva a Cori che accoglie il Duo Mateaux, formato dalla violoncellista Giovanna Buccarella e dal chitarrista Francesco Diodovich. Sabato 27 luglio si torna al Castello di Sermoneta con il concerto di Mario Caroli fra i principali flautisti di oggi, mentre il giorno successivo all’Abbazia di Fossanova sarà la volta del Quartetto Felix, formazione di archi e pianoforte nata quattro anni fa all’interno dei Corsi di Perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e già vincitore del Premio Giuseppe Sinopoli 2017 conferito dal Presidente della Repubblica Italiana. Sarà infine una festa musicale quella di mercoledì 31 luglio a Cori, nella Tenuta San Pietro di proprietà dell’Azienda agricola biologica Marco Carpineti. Apertosi nel segno dei nuovi talenti, il Festival affida la sua chiusura ancora ai giovanissimi musicisti della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretti da Simone Genuini.

