Family concert, il 7 aprile l'ultimo appuntamento dedicato a Napoli: da “Palommella” a “I’ te vurria vasà”

E' dedicato a Napoli l'ultimo appuntamento delle Voci italiane che domenica 7 aprile chiude la stagione dei family concert all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (introduzione ore 11.30 concerto ore 12, Auditorium Parco della Musica). Sul palco l'ensemble costituito da artisti del Coro dell’Accademia di Santa Cecilia, molto amato dal pubblico per la versatilità del suo repertorio e per uno speciale legame con la canzone italiana, in particolare quella napoletana. In programma le più belle canzoni del repertorio napoletano – da

Palommella

a

I’ te vurria vasà

e

Te vojo bene assaje

- arrangiate per l’occasione dal maestro Ciro Visco che sarà al pianoforte ad accompagnare musiche di autori noti della tradizione teatrale del Settecento ai nostri giorni, da Piccinni a Donizetti, da Rossini a Mercadante fino a Francesco Paolo Tosti ed Eduardo Capua, autore della celeberrima

O sole mio

.



L’ambizioso progetto Voci Italiane ha preso forma nel 1995 grazie all’iniziativa di Massimo Iannone proprio tra le fila dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Protagonisti di numerose tournée negli Stati Uniti, America Centrale, Spagna, Germania, Francia, Lussemburgo, il gruppo vanta prestigiose collaborazioni con artisti del calibro internazionale come Michele Campanella, Kent Nagano, la Tafelmusik Baroque Orchestra ma anche con star del pop come Elton John e nelle spettacolari esibizioni de Le Cirque du Soleil. Inoltre ha partecipato ad film-documentario, diretto da Gorge Brintrumpt, dal titolo

Luna Rossa

. Tra i prossimi impegni, quello del 18 maggio che vedrà il ritorno dell’Ensemble, dopo l’entusiasmante successo riscosso nella stagione 2017, all’Auditorium di Boadilla a Madrid.

