Miley Cyrus torna con l'lp “Plastic Hearts” dal 27 novembre dopo il singolo “Midnight Sky”

Dopo il successo del singolo Midnight Sky, Miley Cyrus torna con Plastic Hearts, il nuovo album in uscita il 27 novembre (RCA Records). Il settimo album della popstar include 12 inediti. Preordinando il disco saranno immediatamente disponibili in digitale il singolo Midnight Sky e le cover di Heart of Glass (Blondie) e Zombie (Cranberries), che Miley ha eseguito dal vivo. La copertina dell’album rappresenta ed incarna perfettamente il mood e il sound di Miley, è firmata dall’iconico fotografo della musica Rock & Roll, Mick Rock. Così l’artista si aggiunge alla lista delle leggende che Mick ha fotografato nel corso degli anni, tra cui David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Joan Jett e Debbie Harry. «Ho iniziato a lavorare a questo disco due anni fa - ha scritto Miley Cyrus sui suoi social -. Proprio quando pensavo che il lavoro fosse finito... è stato TUTTO cancellato. Perché TUTTO era cambiato. Ho perso la mia casa in un incendio ma mi sono ritrovata tra le sue ceneri. Fortunatamente i miei collaboratori avevano ancora la maggior parte della musica. Ma non mi è mai sembrato giusto pubblicare la mia storia (ogni disco è un’autobiografia continua) con un enorme capitolo mancante».

