“My funny Valentine”, esce oggi il nuovo singolo di Noa, che precede l'lp “Afterallogy”

Esce oggi My funny Valentine, il nuovo singolo di Noa. La cantante israeliana di origine yemenita, artista internazionale conosciuta nel corso di oltre 30 anni di carriera per la sua eclettica produzione musicale, ha scelto stavolta il jazz per comunicare un messaggio universale, l’amore, quello vero, sincero, senza artifici o giochi di parole, quello sensibile e semplice, che in questo ambito l’artista esprime vocalmente nella sua essenzialità, con una retta linea di voce e chitarra.

E non poteva farlo senza Gil Dor, chitarrista con cui ha condiviso palchi e contesti differenziati: insieme hanno realizzato questo video all’interno del suo studio di registrazione, in totale lockdown. Il singolo precede l’album Afterallogy: un titolo che evoca il tempo di riflessione provocato dall’isolamento a cui ci ha sottoposto questo delicato momento storico, un’epoca di transizione che ci inviata a guardare indietro per cercare il senso del nostro presente. Ma dopo tutto (“After all”) alle incertezze dei tumulti odierni si sovrappone la forza senza tempo dei più grandi classici del jazz, dalla musica afroamericana a Broadway, che saranno ripercorsi nell’intero progetto discografico in uscita il 30 aprile 2021.

