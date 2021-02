Nick Waterhouse, con “Promenade Blue” nuovo lp e uscita del singolo “Place Names”

Nick Waterhouse annuncia il nuovo album Promenade Blue e il primo estratto Place Names. Il quarto album dell’artista californiano soul, r&b e jazz dal tocco vintage uscirà il 9 aprile per Innovative Leisure. Nick Waterhouse trascende le epoche anche con il nuovo album, una magnetica collezione di brani dall’inconfondibile tocco. Place Names, singolo e prima traccia del nuovo album, suona come un classico soul senza tempo, arrangiato in modo sublime con un elegante coro girl group che sostiene le calde note della voce di Nick Waterhouse.

Il brano non avrebbe problemi a trovare posto tra i classici di un juke-box dei tardi anni ‘50, o nelle scalette delle band che si esibiscono sui palchi dei club di New Orleans, siamo di fronte ad un classico senza tempo che farebbe la fortuna di qualsiasi artisti contemporaneo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA