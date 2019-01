Miguel Bosé, allarme salute: lui posta un video per i fan: «Sto bene, sono in vacanza»

Miguel Bosé saluta i suoi fan augurando un buon anno nuovo dal Messico, ma il suo aspetto ha preoccupato non poco i follower su Instagram. Il cantante spagnolo, ma naturalizzato italiano, non ha mostrato una buona cera negli ultimi scatti e i fan si sono preoccupati per le sue condizioni di salute. Lo stesso Miguel Bosé, oltre al suo agente Octavio Padilla, si è quindi apprestato a rassicurare tutti.



«Tutte queste speculazioni sulla salute di Miguel Bosé sono stupidaggini» - ha dichiarato Padilla - «Lui sta benissimo, posso solo dire questo». Non si tratta della prima volta in cui i fan di Miguel Bosé si sono preoccupati per la sua salute: già nel novembre scorso, durante i Latin Grammy, l'aspetto del cantante aveva messo in apprensione i fan.

Ad ogni modo, Miguel Bosé, in un video ha voluto rassicurare tutti: «Sono in vacanza, sono molto tranquillo e felice e non risponderò a nessuna stupidaggine. Alé! Buon anno a tutti!». In precedenza, su Instagram, il 62enne cantante aveva pubblicato una foto in cui appariva sorridente e rilassato in spiaggia: «Festeggiando il nuovo anno in un paradiso, impossibile avere di meglio».

Ultimo aggiornamento: 5 Gennaio, 13:36

