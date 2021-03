Coccoluto, a Roma i funerali del dj: l'addio con la sua musica e palloncini bianchi

Roma saluta Claudio Coccoluto: questo pomeriggio si sono tenuti i funerali del famoso dj internazionale, morto all'età di 58 anni, dopo una lunga malattia. Rose rosse e bianche a coprire la bara, e una moltitudine di commenti sul libro delle firme all'ingresso della Chiesa. All'uscita del feretro dalla chiesa un lungo applauso ha salutato la bara e nel cielo si sono levati dei palloncini bianchi distribuiti. In sottofondo ad accompagnare l'uscita della bara, alcune note della sua musica, che lo ha reso noto in tutto il mondo.

Sorry to have to share this but I have just heard that DJ / producer Claudio Coccoluto has just passed away. A giant in the Italian House scene & responsible 4 this absolute gem. A Balearic classic!

There’s some after party going on in Heaven right now. 💔https://t.co/PBXgvhTzkP

— Simon Dunmore (@SimonDunmore) March 2, 2021