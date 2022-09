Max Pezzali, "Una canzone d'amore" degli 883 diventa metal: la cover dei Sabaton è virale

C’è stato un tempo in cui le canzoni degli 883 di Max Pezzali erano considerate robaccia per adolescenti, snobbate dalla critica e dai radical chic: «Gli 883 sono sempre stati considerati merdacce di Serie C, frutto di una generazione vuota. Come Max Pezzali sono stato considerato un coglione fino al 2011-2012. Solo da allora, con le nuove generazioni, la percezione è cambiata e ho scoperto di avere qualche merito per tanta gente. Quindi, onestamente, me la voglio ancora godere questa rivalutazione», ha raccontato il 54enne cantautore di Pavia, oggi considerato un cantore di riferimento della provincia italiana degli anni a cavallo tra gli ’80 e i ’90.

Max Pezzali: «I manager Cecchetto e Peroni? Ho chiuso, ora comando io. A San Siro la festa degli 883»

I due concerti dello scorso luglio a San Siro di fronte a oltre 120 mila fan sono stati i festeggiamenti perfetti dei trent’anni di carriera di Pezzali, la cui musica viene ora in qualche modo riabilitata anche dal più talebano dei musicisti: il metallaro. È diventato virale nelle ultime ore su YouTube e sui social il video della cover di “Una canzone d’amore”, iconica hit degli 883, realizzata dal chitarrista della band heavy metal svedese dei Sabaton, Tommy Johansson. Dopo aver cantato una parte della canzone lo scorso agosto in occasione del concerto del gruppo a Milano, ora il 34enne chitarrista dei Sabaton – che oltre a suonare le sei corde, canta anche – ha realizzato un video in cui si cimenta con la cover della versione integrale del successo degli 883 datato 1995, contenuto nell’album da 500 mila copie vendute “La donna il sogno & il grande incubo”. Sorpresa: i fan italiani dei Sabaton hanno gradito tantissimo la trovata. “Mi hai riportato direttamente alla mia adolescenza negli Anni ’90. Tra l’altro la cover è fighissima”, scrive un utente tra i commenti sotto al video su YouTube della cover di “Una canzone d’amore”. “Molto meglio dell’originale”, commenta un altro. Il video è arrivato anche allo stesso Max Pezzali, che l’ha ricondiviso sul suo account Instagram ufficiale: “Intanto, in un altro universo”, ha ironizzato il cantautore.